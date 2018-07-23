Meizu 16 Plus почти не отличается от Meizu 15 Plus. Фото

Сетевые источники поделились фотографией флагманского смартфона Meizu 16 Plus, официальный анонс которого состоится 8 августа. Если данная утечка достоверна, то фанатов китайского бренда ждет разочарование, ведь в плане дизайна новинка недалеко ушла от предшественника Meizu 15 Plus.

Согласно предыдущим слухам, Meizu 16 и 16 Pro получат 5,6 и 6,1 дюймовые дисплеи с узкими рамками и аналогом функции 3D Touch, систему навигации на базе жестов, подэкранный сканер отпечатков пальцев, процессоры Snapdragon 710 и Snapdragon 845, сдвоенную основную камеру на 12 Мп и фронтальную камеру на 20 Мп, а также медные тепловые трубки. Цена на младшую модель стартует от 350 долларов, на старшую – от 490 долларов.