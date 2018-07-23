Meizu 16 Plus выглядит интересно

В сети появилось первое изображение мобильного телефона Meizu 16 Plus. Пока что компания официального анонса не провела, но это точно будет флагман производителя. На фронтальной панели, как можно заметить из фотографии, расположен дисплей во всю ширину. Справа и слева рамки минимальные, сверху имеется лишь небольшое уплотнение для установки веб-камеры и динамика. Да, производитель решил отказаться от вставки в верхней части дисплея, так что экран у нас полноценный, без каких-либо вырезов и вставок. Это круто. Помимо этого, сканер отпечатков пальцев расположен под самим дисплеем, то есть вам нужно лишь нажать пальцем по центру экрана и смартфон разблокируется. Осталось лишь дождаться официального анонса гаджета и посмотреть на его стоимость. Все же это важный параметр при выборе устройства.