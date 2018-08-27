Meizu 16X слили в сеть

Некоторое время назад в сети появилась информация о смартфоне Meizu 16X, который компания вроде как планирует выпустить в ближайшее время. Данные весьма интересные, хотя официального подтверждения нет и это все может быть просто слухами. Сейчас же есть слив характеристик, в котором указано, что процессором продукта выступит модель Snapdragon 710 от компании Qualcomm, а оперативной памяти будет 6 гигабайт. О встроенной памяти данных нет, но мы уверены, что сюда поставят 64 гигабайта — этого предостаточно для комфортной работы с современным продуктом. Остается только дождаться официального релиза и можно будет говорить о конкуренции с продуктами среднего класса. И, конечно, хотелось бы увидеть адекватную стоимость на новый смартфон, иначе он просто никому не будет нужен.