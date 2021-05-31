Meizu 18 Pro оказался самым популярным в серии смартфонов

Сегодня на конференции Meizu объявила, что ее модель Meizu 18 Pro флагманского класса является самым продаваемым вариантом во всей серии новых смартфонов. Здесь стоит напомнить, что модельный ряд Meizu состоит из смартфонов разного уровня возможностей, которые построены на одной платформе, но при этом обладают разным набором преимуществ и недостатков. И, видимо, именно Pro-версия оказалась наиболее привлекательной для потенциальных покупателей, которые решили, что стоит переплатить за возможности устройства. Для тех, кто не знает, Meizu 18 Pro предлагает 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и высокой частотой обновления 120 Гц с поддержкой технологии HDR10+.

Под капотом смартфона находится самый производительный на текущий момент мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 888 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ хранилища UFS 3.1. У Pro-версии также есть дополнительный бонус — смартфон питается от большой батареи емкостью 4500 мАч и поддерживает технологию Super Wireless mCharge мощностью 40 Вт, а также обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт. Стоит добавить, что смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 на базе Flyme 9 и оптимизирован для прошивки OneMind 5.0. При стоимости в 950 долларов набор преимуществ весьма впечатляющий, но покупать Meizu вместо того же iPhone, например, который стоит аналогичных денег, кажется как минимум странным решением. Всё же у Meizu дела идут не так хорошо.
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