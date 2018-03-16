Meizu E3 станет дешевле

В сети появилась информация о том, что мобильный телефон Meizu E3 планируют сделать более доступным на момент анонса. Стоит отметить, что устройство пока что никто не анонсировал и говорить о том, что на самом деле компания нам покажет никто не может. С другой стороны, слухи про компания Meizu обычно оказываются правдивыми, так как это не настолько крупный производитель, чтобы про него слагали легенды в сети. Новинка Meizu E3 будет продаваться за 280 долларов и есть мнение, что за свои деньги это будет просто шикарное устройство на все случаи жизни. Версия на 4 гигабайта оперативной памяти с 32 гигабайтами встроенной памяти стоит 280 долларов, более старшие модели будут дороже, естественно, но о них пока что информации в интернете нет. Будем ждать релиза и тогда можно будет говорить более предметно обо всем этом.