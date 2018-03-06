Meizu M6s готов к релизу

Китайские компании решили, что своих потенциальных покупателей нужно запутать окончательно. Так, Meizu готовит два новых смартфона, который станут измененными версиями Meizu M6s. Учитывая, что в названиях и модельных рядах компании и так разобраться очень сложно даже человеку, который следит за всеми анонсами производителя, эта новость для обычного человека вообще станет непонятной. А дело в том, что производитель не видел нужды кардинально переделывать свой гаджет, он скорее выпустит в продажу обновленные версии с минимальным количеством улучшений, чем будет создавать полностью новое устройство. А пользователи сами уже как-то разберутся, а если и нет, то им помогут в магазине консультанты. Не самая приятная модель выпуска смартфонов, но она работает, ведь продажи у Meizu огонь просто.