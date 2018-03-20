Meizu M6s с боковым сканером отпечатков пальцев вышел в России

Компания Meizu дала старт российским продажам смартфона среднего уровня M6s, который может похвастаться популярным безрамочным дизайном и сканером отпечатков пальцев на боковой кромке. Напомним, что аппарат оснастили металлическим корпусом, 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720:1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, 16 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, шестиядерным процессором Samsung Exynos 7872, 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge. В качестве операционной системы здесь используется Android 7.1.2 Nougat с оболочкой Flyme OS 6. Meizu M6s доступен по рекомендованной розничной цене 14 990 рублей и 16 990 рублей соответственно.