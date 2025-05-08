Meizu Note 16 протестировали руками робота

Но настоящий вызов — это испытание при падении с крыши штаб-квартиры Meizu с высоты 35 метров. Да, смартфон падает на траву, но всё это время он записывает видео, чтобы показать, что трюк не подделан. Далее идут тесты на водо- и пылеустойчивость — аппарат погружают в аквариум, затем обсыпают песком и пылью. Да, робот Unitree — это, конечно, рекламный трюк. Но если досмотреть видео до конца, можно увидеть и настоящих промышленных роботов, которые действительно проводят испытания. Возможно, в ближайшем будущем подобные роботизированные системы действительно будут заниматься тестами смартфонов — ведь это куда практичнее и реалистичнее, чем тесты в лабораториях, которые не отображают реальность повседневной эксплуатации гаджета.