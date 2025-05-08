Meizu Note 16 протестировали руками робота

Обычно тесты на падение смартфонов проводятся в лабораториях с помощью автоматизированных машин. Но что, если поручить эту задачу роботу, выглядящему как герой научной фантастики? Кто-то, очевидно, не смотревший «Терминатора», решил отдать Meizu Note 16 Pro в руки робота Unitree G1 и попросил его ронять смартфон с разной высоты — чтобы проверить его прочность. К слову, официальная презентация серии Meizu Note 16 состоится только 13 мая. Сначала идут падения с высоты 1 и 1,5 метра — это примерно на уровне головы робота (G1 всё же не настолько высокий, как Шварценеггер в лучшие годы). Смартфон переживает оба теста без серьёзных повреждений. Затем его сбрасывают с 3 метров — всё это происходит на ламинированный пол.

Но настоящий вызов — это испытание при падении с крыши штаб-квартиры Meizu с высоты 35 метров. Да, смартфон падает на траву, но всё это время он записывает видео, чтобы показать, что трюк не подделан. Далее идут тесты на водо- и пылеустойчивость — аппарат погружают в аквариум, затем обсыпают песком и пылью. Да, робот Unitree — это, конечно, рекламный трюк. Но если досмотреть видео до конца, можно увидеть и настоящих промышленных роботов, которые действительно проводят испытания. Возможно, в ближайшем будущем подобные роботизированные системы действительно будут заниматься тестами смартфонов — ведь это куда практичнее и реалистичнее, чем тесты в лабораториях, которые не отображают реальность повседневной эксплуатации гаджета.