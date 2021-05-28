Meizu Watch будут работать на ОС от Huawei

Meizu, китайский производитель смартфонов, работает над новым носимым устройством, которое, вероятно, будет называться Meizu Watch. Компания также проведет пресс-конференцию 31 мая в Китае, чтобы запустить данное устройство в свет. А теперь китайский бренд поделился новым тизером в Weibo, который гласит: «Привет, HongMeng!». Для тех, кто не знает, HongMeng OS — это китайское название операционной системы HarmonyOS от технологического гиганта Huawei. Это указывает на то, что Meizu официально сотрудничает с Huawei для получения доступа к новой операционной системой и 31 мая может запустить устройства на этой HarmonyOS. Пока что Meizu подтвердила, что умные часы будут работать на чипсете Qualcomm Snapdragon Wear 4100 и будут поддерживать подключение eSIM, добавляя возможность совершать голосовые вызовы без использования смартфона.

Недавно было подтверждено, что устройство будет работать в течение всего дня, заряжая батарею от нуля до 100% всего 15 минут. К сожалению, производитель пока что не сообщает емкость аккумулятора и технологию быстрой зарядки — это сообщат ближе к официальному анонсу. Что касается внешнего вида, Meizu Watch, похоже, вдохновлены Apple Watch с квадратным дисплеем с изогнутыми краями и закругленными углами. При этом разработка Meizu в партнерстве с Huawei для HarmonyOS очень даже интересна — это позволит расширить влияние новой операционной системы, что в будущем положительно скажется на возможностях китайского гиганта.