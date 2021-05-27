Meizu Watch будут заряжаться за пару минут

Это означает, что пользователям просто нужно нести подставку для зарядки, подключить к ней любую зарядку USB-C и зарядить часы хоть на работе, хоть в отеле. Также Meizu недавно подтвердила, что за основу производительности часов взят чипсет Snapdragon Wear 4100, последний чип от Qualcomm для носимой электроники. Благодаря поддержке e-SIM часы даже могут работать как автономное устройство для голосовых вызовов, а поддержка e-SIM также означает, что часы будут работать и в режиме LTE. А еще дизайнеры компании явно вдохновились внешним видом умных часов яблочной компании, так что выглядеть они будут идентично Apple Watch. Может это и хорошо.
Meizu совсем скоро, 31 мая, анонсирует в Китае свои новые умные часы Meizu Watch. А перед запуском китайский производитель подтвердил некоторые из ключевых характеристик и функций нового продукта, чтобы пользователь приблизительно понимал, насколько новинка будет действительно удобной и комфортной в повседневном использовании. Сегодня, например, компания подтвердила объем аккумулятора и возможности зарядки умных часов. По заявлению Meizu, часы Meizu Watch будут работать в течение всего дня, а зарядить их можно всего за 15 минут. При этом китайский производитель еще не подтвердил объем батареи умных часов. Обычно к зарядной базе большинства умных часов прилагается провод, что затрудняет переноску гаджета по дому, например. Meizu подтвердила, что база для зарядки Meizu Watch отделена от провода для зарядки.