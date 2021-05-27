Meizu Watch будут заряжаться за пару минут

Meizu совсем скоро, 31 мая, анонсирует в Китае свои новые умные часы Meizu Watch. А перед запуском китайский производитель подтвердил некоторые из ключевых характеристик и функций нового продукта, чтобы пользователь приблизительно понимал, насколько новинка будет действительно удобной и комфортной в повседневном использовании. Сегодня, например, компания подтвердила объем аккумулятора и возможности зарядки умных часов. По заявлению Meizu, часы Meizu Watch будут работать в течение всего дня, а зарядить их можно всего за 15 минут. При этом китайский производитель еще не подтвердил объем батареи умных часов. Обычно к зарядной базе большинства умных часов прилагается провод, что затрудняет переноску гаджета по дому, например. Meizu подтвердила, что база для зарядки Meizu Watch отделена от провода для зарядки.

Это означает, что пользователям просто нужно нести подставку для зарядки, подключить к ней любую зарядку USB-C и зарядить часы хоть на работе, хоть в отеле. Также Meizu недавно подтвердила, что за основу производительности часов взят чипсет Snapdragon Wear 4100, последний чип от Qualcomm для носимой электроники. Благодаря поддержке e-SIM часы даже могут работать как автономное устройство для голосовых вызовов, а поддержка e-SIM также означает, что часы будут работать и в режиме LTE. А еще дизайнеры компании явно вдохновились внешним видом умных часов яблочной компании, так что выглядеть они будут идентично Apple Watch. Может это и хорошо.
Комментарии и отзывы Meizu Watch
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