Meizu Watch получил поддержку LTE

В нем также указано, что он поддерживает LTE, что означает, что у него есть место для SIM-карты. Благодаря поддержке LTE, пользователи смогут совершать и принимать звонки без необходимости привязки к телефону. Пользователи также смогут подключиться к Интернету, чтобы использовать приложения и функции, требующие подключения к Интернету. Meizu Watch будет работать под управлением Flyme For Watch , специальной версии Flyme OS, разработанной для умных часов.
Умные часы будут иметь AMOLED-дисплей, отслеживание сердечного ритма, измерение уровня SpO2 и поддержку для отслеживания различных видов спорта. Часы Meizu Watch будут анонсированы в Китае.