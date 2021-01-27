Meizu Watch получил поддержку LTE

В преддверии анонса, часы Meizu Watch были замечены на веб-сайте Китайского центра сертификации качества, который выдает популярный сертификат обязательной сертификации Китая, известный как сертификат 3C. В сертификате указано, что часы имеют номер модели M007W и поддерживают зарядку 7,5 Вт.

В нем также указано, что он поддерживает LTE, что означает, что у него есть место для SIM-карты. Благодаря поддержке LTE, пользователи смогут совершать и принимать звонки без необходимости привязки к телефону. Пользователи также смогут подключиться к Интернету, чтобы использовать приложения и функции, требующие подключения к Интернету. Meizu Watch будет работать под управлением Flyme For Watch , специальной версии Flyme OS, разработанной для умных часов.

Умные часы будут иметь AMOLED-дисплей, отслеживание сердечного ритма, измерение уровня SpO2 и поддержку для отслеживания различных видов спорта. Часы Meizu Watch будут анонсированы в Китае.
Комментарии и отзывы Meizu Watch
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