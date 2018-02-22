Meizu X2 выйдет в конце года

Появилась информация о том, что компания Meizu запланировала на конец этого года выход мощного смартфона Meizu X2. Почему компания так долго ждет, чтобы показать пользователям свой флагман? Все просто - инженеры планируют поставить сюда процессор Qualcomm Snapdragon 845, а его еще нет в наличии и пока что есть данные, что первые партии закупят титаны рынка, а Meizu придется подождать немного. Зато флагман с крутой начинкой от этого производителя обойдется вам всего в 470 долларов, тогда как большинство конкурентов стоят от 700 долларов и выше. Будем ждать новостей по этой теме, все же есть желание увидеть мощный и недорогой флагман, который позволит вам спокойно играть в любимые игры и наслаждаться прочими развлечениями. Хотя, если продукт выйдет спустя полгода после релиза конкурентов, то кто его купит?