В сети не утихают страсти вокруг дизайна Meizu X8 – первого смартфона этого китайского производителя, который может получить вырез в верхней части экрана. Сегодня этот слух получил очередное подтверждение в виде фотографии. Напомним, что до этих пор в Meizu пытались нащупать свой путь. В прошлом году были экспериментальные двухэкранные Pro 7, в этом году – Meizu 15 с довольно толстыми рамками снизу и сверху, а скоро будут выпущены Meizu 16 с очень тонкими рамками. Но если новая утечка окажется достоверной, то «брови» быть. О технических характеристиках Meizu X8 пока известно только то, что он будет базироваться на новенькой платформе Snapdragon 710. Его ориентировочная цена составляет 220-230 долларов.