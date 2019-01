Meizu Zero - смартфон без физических кнопок и разъемов

Meizu Zero - это первый в мире телефон без физических кнопок и разъемов. Meizu Zero использует сенсорные панели сбоку в качестве замены обычных кнопок питания и громкости. Для динамика Meizu Zero использует пьезоэлектрический преобразователь под дисплеем, сродни тому, что сделали Sharp и Xiaomi со своими телефонами Aquos Crystal и Mi Mix.

Смартфон использует собственную 18-ваттную технологию быстрой беспроводной подзарядки. Передача данных будет осуществляться только через Wi-Fi и мобильные сети. На Meizu Zero даже нет слота для SIM-карты - он использует eSIM , аналогично новому поколению Apple iPhone. Благодаря полному отсутствию разъёмов новинка совершенно не боится воды и пыли.

Zero оснащен 5,99-дюймовым AMOLED-экраном со встроенным сканером отпечатков пальцев и 20-мегапиксельной камерой для селфи. Сзади - 12-мегапиксельная + 20-мегапиксельная двойная камера, состоящая из датчиков Sony IMX 380 и IMX 350 AI. Внутри Snapdragon 845. Meizu Zero будет доступен в черном и белом цвете.