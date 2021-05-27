Meizu анонсирует 31 мая в Китае Meizu Watch. Перед запуском китайский производитель подтвердил некоторые из своих ключевых характеристик и функций. Компания подтвердила наличие аккумулятора и возможности зарядки умных часов.

Со слов компании, умные часы будут работать в течение всего дня, лишь заряжая их всего 15 минут. Это означает, что полностью заряженных часов Meizu Watch хватит на несколько дней. Китайский производитель еще не подтвердил размер батареи умных часов. Также бренд подтвердил, что за производительность Meizu Watch будет отвечать процессор Snapdragon Wear 4100. Благодаря поддержке e-SIM, часы могут работать как автономное устройство для голосовых вызовов и будет поддерживать подключение LTE. Внешний вид Meizu Watch очень схожи с Apple Watch. У Meizu Watch квадратный дисплей с изогнутыми краями и закругленными углами. Ещё ожидается, что часы Meizu Watch предложат пользователям функции, ориентированные на здоровье и фитнес.