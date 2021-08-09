Meizu готовит два новых флагманских смартфона

Хотя более высокие номера моделей недавно зарегистрированных телефонов могут означать, что они являются преемниками серии Meizu 18 или, возможно, слегка обновленными моделями, существует также возможность, что это не так. По данным издания Digital Chat Station, которое поделилось скриншотами с регистрацией телефонов, один из них может иметь чипсет Snapdragon 870. Еще один неподтвержденный отчет, который мы нашли в сети, заключается в том, что один из двух смартфонов, вероятно, базовая версия, будет иметь чипсет Dimensity 1200. Исходя из этого, мы, возможно, увидим не преемников серии Meizu 18, а более мощные варианты с более доступной ценой. Стоит напомнить, что Meizu 18 имеет стартовую цену 4399 иен (примерное 678 долларов), а Meizu 18 Pro — 4999 иен (около 770 долларов). Более подробная информация о новых смартфонах должна появиться в течение недель, предшествующих их запуску, и мы обязательно проинформируем вас, как только они появятся.