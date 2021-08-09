Meizu готовит два новых флагманских смартфона

Прошло около пяти месяцев с момента анонса Meizu 18 и Meizu 18 Pro, которые были изначально достаточно ожидаемыми продуктами, но в итоге оказалось, что смартфоны на самом деле достаточно посредственные и особого интереса в себе не несут. И основываясь на прошлогодней линейке продуктов, мы не ожидаем, что Meizu выпустит больше телефонов в этом году, так как продажи явно не очень высокие, но, вероятно, мы ошибались в своих прогнозах. Дело в том, что сразу два новых телефона Meizu недавно прошли сертификацию в Китае, и вскоре мы можем увидеть их на рынке. Телефоны имеют номера моделей M182Q и M192Q, что аналогично Meizu 18 (M181Q) и Meizu 18 Pro ((M191Q).

Хотя более высокие номера моделей недавно зарегистрированных телефонов могут означать, что они являются преемниками серии Meizu 18 или, возможно, слегка обновленными моделями, существует также возможность, что это не так. По данным издания Digital Chat Station, которое поделилось скриншотами с регистрацией телефонов, один из них может иметь чипсет Snapdragon 870. Еще один неподтвержденный отчет, который мы нашли в сети, заключается в том, что один из двух смартфонов, вероятно, базовая версия, будет иметь чипсет Dimensity 1200. Исходя из этого, мы, возможно, увидим не преемников серии Meizu 18, а более мощные варианты с более доступной ценой. Стоит напомнить, что Meizu 18 имеет стартовую цену 4399 иен (примерное 678 долларов), а Meizu 18 Pro — 4999 иен (около 770 долларов). Более подробная информация о новых смартфонах должна появиться в течение недель, предшествующих их запуску, и мы обязательно проинформируем вас, как только они появятся.
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