Meizu готовит смартфон на MediaTek Helio P60

2018-03-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - MediaTek Helio P60; [113]
Проявилась информация о том, что компании Oppo и Meizu планируют в своих новых смартфонах устанавливать процессоры MediaTek Helio P60. Главное преимущество данного процессора заключается в поддержке средств NeuroPilot AI, позволяющих смартфону работать с искусственным интеллектом и получать больше производительности в этих процессорах. Уже сейчас данные технологии используют в голосовых помощниках, камерах и массе программного обеспечения, так что в будущем процессор будет только полезнее. В своих новых устройствах производители планируют устанавливать новую модель системы-на-чипе уже в этом году, так что стоит ждать крупных релизов и какой-то важной информации в самое ближайшее время. Видимо, китайские компании решили покорить рынок смартфонов иным способом, нежели другие производители.


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