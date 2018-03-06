Meizu хочет выдвижную кмеру

Мы буквально два дня назад написали про новинку от Vivo, у которой камера скрыта в корпусе смартфона, а теперь Meizu заявила, что тоже планирует выпустить аналогичное решение. Только если у Vivo устройство было выпущено для анонса и не более того, то китайский бренд планирует прямо запустить новинку в продажу. Извечная гонка за звание самого первого в чем-либо подстегивает бренд постараться и сделать гаджет без камеры на лицевой панели как можно быстрее. Может мы увидим его уже в этом году, кто знает, но пока что говорить об этом еще рано. В любом случае, все понимают, что монобровь в дизайне смартфона не радует потенциальных пользователей, а значит нужно искать какое-то крутое решение для всех этих непонятных решений в дизайне. Будем ждать релиза с большим нетерпением, а там уже поговорим о крутости компании Meizu.