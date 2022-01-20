Meletrix представила механическую игровую клавиатуру Zoom65

Meletrix представила механическую игровую клавиатуру Zoom65. Этот флагманский продукт, представляет собой механическую клавиатуру, которая понравится как новичкам, так и опытным ветеранам. Компания Meletrix, созданная под родительским брендом Wuque Studio, применила простой, но новаторский подход, чтобы сделать традиционную механическую клавиатуру более доступной для повседневного использования.

Zoom65 от Meletrix отличается проверенной конструкцией прокладки и печатной платы с гибкими вырезами, которые обеспечивают более мягкий и упругий набор текста, снижающий усталость пальцев. Чтобы сделать использование еще более приятным для пальцев, Zoom65 поставляется со смазанными на заводе, переключателями JWK.

Zoom65 преобразует процесс набора текста, оптимизируя ощущения зрения, осязания и звука, объединенные в одном передовом продукте, чтобы компенсировать последствия длительного набора текста и времени, проведенного за экраном. Zoom65 Olivia, предназначенный для всех групп и уровней квалификации, доступен в виде комплекта для самостоятельной сборки или полностью собранного и готового к использованию девайса.

Zoom65 будет доступен в ограниченном количестве с конца января до начала февраля и будет доступен для предварительного заказа в середине февраля 2022 года.