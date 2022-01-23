Meletrix выпустил механическую клавиатуру Zoom65

Бренд Meletrix выпустил механическую клавиатуру Zoom65.

Zoom65 - это полностью алюминиевая 65% механическая клавиатура, созданная для того, чтобы очаровать как новичков, так и ветеранов. В комплект входит колпачки клавиш, переключатели, стабилизаторы, гибкая печатная плата и другие детали для сборки. Корпус клавиатуры выполнен из алюминия.

Полностью программируемый поворотный энкодер обеспечивает дополнительный уровень настройки и может быть сопоставлен с любой командой, макросом или элементом управления мультимедиа.

Клавиатура Zoom65 будет доступна в ограниченном количестве с конца января по ррц 179 долларов.