Meletrix выпустил механическую клавиатуру Zoom65

Бренд Meletrix выпустил механическую клавиатуру Zoom65.

Zoom65 - это полностью алюминиевая 65% механическая клавиатура, созданная для того, чтобы очаровать как новичков, так и ветеранов. В комплект входит колпачки клавиш, переключатели, стабилизаторы, гибкая печатная плата и другие детали для сборки. Корпус клавиатуры выполнен из алюминия.

Полностью программируемый поворотный энкодер обеспечивает дополнительный уровень настройки и может быть сопоставлен с любой командой, макросом или элементом управления мультимедиа.

Клавиатура Zoom65 будет доступна в ограниченном количестве с конца января по ррц 179 долларов.

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