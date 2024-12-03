Металлические часы Casio G-Shock GST-B400CX-1AJR оценили в $410

Компания Casio пополнила ассортимент часов серии G-STEEL моделью G-Shock GST-B400CX-1AJR, которая появится в японской продаже уже в этом месяце по цене в 410 долларов. Новинка характеризуется металлическим корпусом с габаритами 46,6:49,6:12,9 мм и массой 86 граммов, золотистым ромбовидным узором на циферблате, ремешке и кнопках, ударопрочностью, водонепроницаемостью до 20 АТМ, поддержкой солнечной зарядки Tough Solar, адаптером беспроводной связи Bluetooth для сопряжения со смартфоном, автоматическим календарем, мировым временем, будильником, секундомером, таймером, энергосбережением, двойной светодиодной подсветкой и двумя крошечными ЖК-экранами.

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