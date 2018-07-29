Mi A2 с новой операционной системой

Новый смартфон Mi A2 с очень хорошими функциями. Корпус Mi A2 имеет три варианта расцветки: синий, золотой и черный. Сейчас доступны такие три конфигурации. Батарея новинки имеет емкость 3010 мАч и функцию быстрой подзарядки Quick Charge 3.0. Ее поддержка реализована благодаря наличию симметричного порта USB-C. Кроме того, тыльная камера получила два оптических модуля на 12 МП и 20 МП.Модель собрана на базе 8-ядерного мобильного чипсета Snapdragon 660. Лицевая панель получила безрамочный дизайн. Дисплей смартфона имеет размер 6 дюймов и современный формат 18:9. Разрешение соответствует стандарту Full HD+.О стоимости смартфона пока неизвестно.