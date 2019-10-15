Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C новый ручной пылесос от Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила новую модель ручного беспроводного пылесоса Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C.

Пылесос получил высокоскоростной инверторный двигатель с современной системой фильтрации c мощностью 120 Вт и максимальной мощностью всасывания 20 кПа. Из за такой мощности пылесос способен собирать 99.97% пыли.

Борется Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C и с пылевыми клещами. Производитель гарантирует 99% эффективность.

Аккумулятора с одного заряда хватит на 60 минут уборки. Заряжается аккумулятор за 3.5 часа на 100%

В комплекте с пылесосом идет несколько насадок для уборки разных поверхностей.

За пылесос производитель просит всего то не чего 140$. Продажи стартуют 16 октября.