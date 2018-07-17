Mi Max 3 недорогой смартфон

Дизайн соответствует многочисленным утечкам по Mi Max 3: огромный дисплей окружен узкими рамками, на металлической задней панели располагается двойной модуль основной камеры и сканер отпечатка пальца. Передняя панель в черном и синем вариантах – черная, а в золотом – белая. Ожидаемые технические характеристики также включают чипсет Snapdragon 636, 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ и MIUI 10. Xiaomi готовится представить планшетофон Mi Max 3, который на этот раз отметится 6,9” широкоформатным экраном с разрешением Full HD+, аккумулятором на 5500 мАч и двойной 12+5-Мп камерой.О стоимости смартфона пока неизвестно.