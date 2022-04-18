Micromax готовится представить новый смартфон Micromax In 2c

Micromax усердно работает над возвращением и уже реализует свои планы по выпуску пяти новых продуктов каждый квартал. Компания уже выпустила устройства 1-й серии, такие как Micromax In 1, In Note 1 и In 1b, а совсем недавно — In Note 2 более высокого уровня. Уже известно, что у компании также есть 2-я серия моделей 2b. Фактически, In 2b был анонсирован еще в июле прошлого года.

По словам инсайдера, Micromax In 2c собирается присоединиться к своему собрату в конце этого месяца. Источник также подтверждает, что in 2c будет работать на чипсете Unisoc. Ожидается, что In 2c будет работать на том же Unisoc T610, что и In 2b. Упомянутый чип предлагает производительность соответствующую MediaTek Helio G80, и является огромным обновлением по сравнению с Helio G35, установленным в Micromax In 1b, с точки зрения одноядерной производительности. Он будет очень похож на своего брата 2b, который оснащен 6,52-дюймовым ЖК-дисплеем HD+, 64 ГБ расширяемой памяти, 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ, в зависимости от варианта, батареей емкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. In 2b — это телефон 4G с поддержкой двух SIM-карт, двух VoLTE и двух режимов ожидания, а также VoWIFI.
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