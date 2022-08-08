Micron представила невероятно быструю память GDDR6X

Что ж, похоже, что Micron официально начала массовое производство своих чипов памяти GDDR6X следующего поколения, обеспечивающих скорость до 24 Гбит/сек. Ранее в этом году Micron объявила, что готовит свои новые модули памяти GDDR6X на 24 Гбит/сек для будущих видеокарт. Объявление было сделано в то время, когда NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti только что вышла на рынок, для которого Micron выпустила 16-гигабитные модули DRAM со скоростью до 21 Гбит/сек. Теперь Micron собирается предложить еще более высокую скорость выводов 24 Гбит/сек при плотности 16 Гбит, что означает, что мы снова будем рассматривать емкость видеопамяти от 2 ГБ до 24 ГБ через интерфейс 384-битной шины.

Так же, как GeForce RTX 3090 Ti, у которой все модули памяти были расположены на передней части печатной платы, GeForce RTX 4090 следующего поколения будет иметь 12 модулей GDDR6X на передней панели, что обеспечит лучшее охлаждение по сравнению с решениями, в которых модули памяти установлены на задней части видеокарты. Несмотря на то, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 не будет использовать полную скорость 24 Гбит/сек (по слухам, она обеспечивает скорость кристалла до 21 Гбит/сек), модули памяти GDDR6X со скоростью 24 Гбит/сек могут обеспечить пропускную способность до 1,152 ТБ/сек, что является увеличение на 14 % по сравнению с 1,008 ТБ/сек, предлагаемыми в текущих модулях памяти GDDR6 21 Гбит/сек. То есть разница, безусловно, будет, но на самом деле она не так заметна, как это могло показаться изначально.