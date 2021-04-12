Microsoft Surface Laptop 4 официально представлен

На рынке смартфонов вполне нормально, когда устройство сливают в сеть еще до того, как продукт официально анонсировал производитель. Но и на рынке ноутбуков это тоже вполне стандартная ситуация, так как сами производители, видимо, не сильно переживают по этому поводу — лишь дополнительная реклама. Вот и ноутбук Microsoft Surface Laptop 4 слили в сеть до официальной презентации, показав дизайн гаджета (он был слит уже некоторое время назад, это лишь подтверждение), плюс все параметры и варианты комплектации тоже отправили в сеть. Это достаточно интересное устройство, которое выглядит дорого и стильно, но пока что говорить о параметрах продукта из неофициальных источников не хотелось бы, подождем презентацию от самой компании.

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