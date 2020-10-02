Microsoft Surface Pro X получит более мощный процессор

Microsoft SQ2 теперь основан на обновленном Qualcomm 8cx Gen 2, по сравнению с предшественником на вычислительной платформе Qualcomm 8cx. Между обоими процессорами очень мало различий, за исключением того, что новая версия Gen 2 имеет более мощный графический процессор Adreno 690 против Adreno 685. А также более мощный движок AI Engine с Hexagon 690 DSP против Hexagon 685.
Несмотря на более мощный процессор, Microsoft утверждает, что Surface Pro X с процессором SQ2 может похвастаться до 15 часов автономной работы при повседневном использовании и повышенной производительностью за счет использования приложений, оптимизированных для Windows на ARM такие как: Microsoft 365, Edge и Teams.