Microsoft Surface Pro X получит более мощный процессор

Анонсированный новый Microsoft Surface Pro X, обладает всем, что всем нравилось от прошлогодней модели, но уже обновленным более мощным процессором Microsoft SQ2.

Microsoft SQ2 теперь основан на обновленном Qualcomm 8cx Gen 2, по сравнению с предшественником на вычислительной платформе Qualcomm 8cx. Между обоими процессорами очень мало различий, за исключением того, что новая версия Gen 2 имеет более мощный графический процессор Adreno 690 против Adreno 685. А также более мощный движок AI Engine с Hexagon 690 DSP против Hexagon 685.

Несмотря на более мощный процессор, Microsoft утверждает, что Surface Pro X с процессором SQ2 может похвастаться до 15 часов автономной работы при повседневном использовании и повышенной производительностью за счет использования приложений, оптимизированных для Windows на ARM такие как: Microsoft 365, Edge и Teams.

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