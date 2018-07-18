Microsoft Surface выйдет очень не скоро

Буквально вчера аналитики мобильного рынка говорили про то, что у компании Microsoft какие-то проблемы со смартфоном Microsoft Surface. Однако, тогда нам обещали, что в течении пары лет все решат и выпустят совершенно новый продукт на рынок. Теперь же появилась информация о том, что компания вовсе не планирует в ближайшие годы выпускать этот продукт. То есть, Microsoft Surface сейчас находится лишь в процессе планирования, что говорит о довольно длительном отрезке пути перед выпуском в продажу. Вероятно, компания пока что не видит вариантов продвижения данного продукта, ведь победить за счет банальных возможностей не получится, а чего-то невероятно нового пока что реализовать не получилось. Очень жаль, многие пользователи готовились к анонсу Microsoft Surface и уже деньги готовили для покупки.