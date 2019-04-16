«Microsoft намерен создать конкурента AirPods»

Компания Microsoft планирует создать собственные наушники, которые смогли бы составить конкуренцию AirPods от Apple.

Microsoft работает над созданием наушников, получивших кодовое имя Morrison. Компания хочет значительно увеличить своё присутствие на рынке музыкальных устройств.

Наушники будут иметь функцию шумоподавление, а также совместимость с голосовым ассистентом Cortana. Устройство позволит использовать голосовое управление для заказа различных товаров, прослушивания музыки и других возможностей, также в нём будет реализована система управления жестами.

Вместе с тем, пока мало сведений относительно технических характеристик. Дата выхода и даже приблизительная стоимость держатся в секрете.