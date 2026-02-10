Microsoft обновит сертификаты Secure Boot

Новый набор сертификатов был выпущен ещё в 2023 году и уже поставлялся со многими новыми устройствами на базе Windows, продаваемыми с 2024 года, однако более старое оборудование нуждается в обновлении. Как отметил в блоге Microsoft Нуно Кошта, по мере развития криптографической безопасности сертификаты и ключи необходимо регулярно обновлять, чтобы сохранять высокий уровень защиты. По его словам, отказ от старых сертификатов и внедрение новых является стандартной практикой в индустрии, которая предотвращает превращение устаревших учётных данных в слабое место и позволяет платформам соответствовать современным требованиям безопасности. Так что стоит подождать апдейт, чтобы меньше переживать о возможных сбоях в работе технологии Secure Boot.