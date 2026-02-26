Доступный MacBook будет не таким уж и доступным

Кроме того, как сообщалось ранее, Apple, вероятно, применит новый производственный процесс при создании алюминиевого корпуса этого ноутбука. Это перекликается с прежними слухами о том, что компания может использовать элементы дизайна, опробованные в iPhone 16 Pro, где применялась алюминиевая подконструкция с графитовым покрытием. Ожидается, что бюджетный MacBook получит процессор A18 Pro, который использовался в iPhone 16 Pro Max, дисплей диагональю 12,9 дюйма и будет доступен в ярких расцветках. По имеющимся данным, Apple тестировала варианты в светло-жёлтом, светло-зелёном, синем, розовом, классическом серебристом и тёмно-сером цветах. Но какие именно варианты расцветки доберутся до финального релиза пока что не совсем понятно, плюс сам ноутбук могут выпустить заметно позже, в ноябре текущего года.