Доступный MacBook будет не таким уж и доступным

Похоже, что компания Apple готовится к одному из самых насыщенных периодов в году — в начале марта производитель, если верить информации инсайдеров, выпустит очень много интересных новинок. В это время компания может представить долгожданный недорогой MacBook, а также iPhone 17e, обновлённые MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max и новые мониторы Apple Studio Display. Однако свежая информация о цене заметно охладила интерес к доступному MacBook. Ранее ожидалось, что устройство дебютирует по цене от 599 до 699 долларов, но с учётом новых обстоятельств, по данным DigiTimes, стоимость бюджетной модели может вырасти до 749 долларов.

Кроме того, как сообщалось ранее, Apple, вероятно, применит новый производственный процесс при создании алюминиевого корпуса этого ноутбука. Это перекликается с прежними слухами о том, что компания может использовать элементы дизайна, опробованные в iPhone 16 Pro, где применялась алюминиевая подконструкция с графитовым покрытием. Ожидается, что бюджетный MacBook получит процессор A18 Pro, который использовался в iPhone 16 Pro Max, дисплей диагональю 12,9 дюйма и будет доступен в ярких расцветках. По имеющимся данным, Apple тестировала варианты в светло-жёлтом, светло-зелёном, синем, розовом, классическом серебристом и тёмно-сером цветах. Но какие именно варианты расцветки доберутся до финального релиза пока что не совсем понятно, плюс сам ноутбук могут выпустить заметно позже, в ноябре текущего года.