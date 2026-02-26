Доступный MacBook будет не таким уж и доступным

Похоже, что компания Apple готовится к одному из самых насыщенных периодов в году — в начале марта производитель, если верить информации инсайдеров, выпустит очень много интересных новинок. В это время компания может представить долгожданный недорогой MacBook, а также iPhone 17e, обновлённые MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max и новые мониторы Apple Studio Display. Однако свежая информация о цене заметно охладила интерес к доступному MacBook. Ранее ожидалось, что устройство дебютирует по цене от 599 до 699 долларов, но с учётом новых обстоятельств, по данным DigiTimes, стоимость бюджетной модели может вырасти до 749 долларов.

Кроме того, как сообщалось ранее, Apple, вероятно, применит новый производственный процесс при создании алюминиевого корпуса этого ноутбука. Это перекликается с прежними слухами о том, что компания может использовать элементы дизайна, опробованные в iPhone 16 Pro, где применялась алюминиевая подконструкция с графитовым покрытием. Ожидается, что бюджетный MacBook получит процессор A18 Pro, который использовался в iPhone 16 Pro Max, дисплей диагональю 12,9 дюйма и будет доступен в ярких расцветках. По имеющимся данным, Apple тестировала варианты в светло-жёлтом, светло-зелёном, синем, розовом, классическом серебристом и тёмно-сером цветах. Но какие именно варианты расцветки доберутся до финального релиза пока что не совсем понятно, плюс сам ноутбук могут выпустить заметно позже, в ноябре текущего года.
Представлены игровые ноутбуки COLORFUL EVOL P15 с графикой G…
Компания Colorful пополнила ассортимент игровых ноутбуков серией EVOL P15, которая состоит из версией Clo…
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы …
Серия ноутбуков iRU Tactio 15PHC подходит для учебы, работы и развлечения, сочетая в себе функциональност…
LG анонсировала ультралёгкий ноутбук Gram Pro 17…
Компания LG начала тизерить ноутбуки Gram Pro 2026 года, полноценная презентация которых состоится на CES…
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 Ryzen Edition 2026 оценили в $82…
Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбуков ThinkBook 14 Ryzen Edition 2026 и 16 Ryzen Edition 2026, кот…
Новый MacBook получит жёлтый цвет корпуса и 8 ГБ ОЗУ…
Предполагаемый «бюджетный» MacBook может выйти уже в конце этого года. Отраслевые аналитики говорят о ком…
Представлен флагманский ноутбук ASUS ExpertBook Ultra…
Компания ASUS пополнила ассортимент флагманских ноутбуков моделью ExpertBook Ultra, которая основана на 1…
Представлен игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A14 FA401GM…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделями TUF Gaming A14 FA401GM и A14 FA401EA, кото…
Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5i получил Core Ultra X9 Series 3…
Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука IdeaPad Pro 5i, который построен на процессорах Intel Core Ul…
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor