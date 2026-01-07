Представлен ноутбук ASUS Zenbook A14 на Snapdragon X2 Elite

Компания ASUS объявила о выпуске обновленного ноутбука Zenbook A14, который базируется на 18-ядерной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon X2 Elite. Новинка также характеризуется прочным корпусом массой менее 1 кг, батареей ёмкостью 70 Втч, автономностью до 28 часов воспроизведения видео, 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD, системой охлаждения с двумя вентиляторами, динамиками с поддержкой Dolby Atmos, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 и встроенными функциями защиты конфиденциальности. Остальные параметры, цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.