Новый ноутбук LG Gram Pro получил графику RTX 5050

Компания LG представила ноутбук Gram Pro, главной особенностью которого является новый корпус из алюминиево-магниевого сплава Aerominum. Новинка может похвастаться массой всего 1,18 кг, что даже меньше более компактного 13-дюймового MacBook Air. Ноутбук оснащается 16-дюймовым OLED-экраном с разрешения 2,8K, чипами Intel Panther Lake, слотами для двух твердотельных накопителей с NVMe, клавиатурой с очень малым ходом клавиш и полнофункциональным трекпадом. Также существует 17-дюймововая версия, которая отличается массой 1,72 кг и наличием дискретного графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 5050. Цены и дата начала продаж ноутбуков будут объявлены позже.

