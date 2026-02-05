Упрощённый MacBook получит всего 8 ГБ ОЗУ

Будущий недорогой MacBook от Apple считается одним из самых ожидаемых потребительских устройств этого года. Но на фоне продолжающегося кризиса на рынке памяти компания, судя по всему, решила сократить объём оперативной памяти в этом устройстве, чтобы сохранить более низкую розничную цену новинки. Как сообщает тайваньское издание Mirror Daily, ожидается, что новый бюджетный MacBook получит процессор A18 Pro — тот же самый, который используется в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, и по уровню производительности остаётся сопоставимым с M1. При этом, что выглядит довольно неожиданно и напрямую связано с ограниченным предложением памяти, более доступный MacBook, по данным источника, будет оснащён всего 8 ГБ оперативной памяти.

Это заметное снижение по сравнению с ранее обсуждавшимися 12 ГБ, однако стоит учитывать, что вплоть до 2024 года именно 8 ГБ являлись базовым объёмом оперативной памяти для большинства моделей MacBook. В том же отчёте говорится, что устройство получит экран диагональю 12,9 дюйма, что также можно считать шагом назад по сравнению с 13,6-дюймовой LCD-панелью, которая обсуждалась ранее. В качестве отличительной особенности новый MacBook, как утверждается, будет предлагаться в ярких цветах корпуса, чтобы привлечь молодую аудиторию. Также отмечается, что Apple уже обеспечила себя достаточными объёмами памяти для выпуска этого недорогого MacBook и рассчитывает на годовой объём продаж на уровне от 5 миллионов до 8 миллионов устройств.
