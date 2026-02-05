Упрощённый MacBook получит всего 8 ГБ ОЗУ

Это заметное снижение по сравнению с ранее обсуждавшимися 12 ГБ, однако стоит учитывать, что вплоть до 2024 года именно 8 ГБ являлись базовым объёмом оперативной памяти для большинства моделей MacBook. В том же отчёте говорится, что устройство получит экран диагональю 12,9 дюйма, что также можно считать шагом назад по сравнению с 13,6-дюймовой LCD-панелью, которая обсуждалась ранее. В качестве отличительной особенности новый MacBook, как утверждается, будет предлагаться в ярких цветах корпуса, чтобы привлечь молодую аудиторию. Также отмечается, что Apple уже обеспечила себя достаточными объёмами памяти для выпуска этого недорогого MacBook и рассчитывает на годовой объём продаж на уровне от 5 миллионов до 8 миллионов устройств.