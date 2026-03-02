Представлен игровой планшет Lenovo Legion Tab 2026

Компания Lenovo объявила о выпуске нового игрового планшета Legion Tab (8.8″, 5), который основан на топовом 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840. Новинка также характеризуется 8,8-дюймовым экраном с разрешением 3K, кадровой частотой 165 Гц и типовой яркостью 600 нит, до 16 ГБ ОЗУ со скоростью работы до 10 667 Мбит/с, до 512 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 9000 мАч, системой охлаждения Legion Coldfront Vapor, фирменными функциями AI Engine+, корпусом массой 360 граммов, двумя интерфейсами USB-C, а также расцветками Surge, Eclipse Black и Glacier White. Планшет появится в продаже в апреле по ориентировочной цене в 1000 евро.