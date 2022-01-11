Microsoft поделилась видео разборки ноутбука Surface SE, чтобы помочь в самостоятельном ремонте

Для тех, кто хочет починить свой Surface Laptop SE, Microsoft выпустила новое видео,которое поможет вам в этом процессе.

Говоря о ноутбуке, Surface Laptop SE был представлен в прошлом году и стал первым устройством Surface, созданным для детей. Новый ноутбук представляет собой бюджетный ПК от американского технологического гиганта, работающий под управлением Windows 11 SE, урезанной версии ОС Windows 11. В прошлом компания подвергалась немалой критике за плохую ремонтопригодность. Но похоже, что бренд учел это в новых моделях. В видео разборки мы видим, как Surface Laptop SE открывается и разбирается с помощью всего нескольких отверток, таких как Torx T6 и Philips PH0. Хотя разборка не представляет особых хлопот, вы не сможете заменить абсолютно каждый компонент. Процессор, оперативная память и хранилище запаяны на материнской плате, однако динамики, разъем питания, аккумулятор и дисплей можно снять.
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