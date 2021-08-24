Microsoft представила доступную проводную гарнитуру

Недавно компания Microsoft официально представила на мировом рынке игровую гарнитуру, которая подходит как для Xbox, так и для персонального компьютера. Новейшая стереогарнитура Microsoft Xbox с поддержкой технологии Dolby Atmos хорошо подготовлена ​​для обеспечения четкого, чистого и надежного звука. Он имеет эргономичную конструкцию, удобную для головы и ушей. А ещё производитель заявил, что это будет достаточно доступное решение — на мировом рынке гаджет стоит 79 долларов, что вполне адекватно по современным меркам. Кроме того, стоит отметить, что недавно представленная стереогарнитура Microsoft Xbox очень похожа на недавно выпущенную беспроводную гарнитуру Xbox, которая поступила в продажу в этом году.

Разработанная с учетом максимального удобства пользователя, новая стереогарнитура Microsoft Xbox включает в себя множество элементов, которые нацелены на комфорт и позволяют играть достаточно длительное время. Гарнитура имеет легкий корпус, регулируемое оголовье, а также обновленные и очень удобные большие амбушюры. Гаджет также имеет элементы управления для регулировки громкости, а аудиоразъем 3,5 мм позволяет гарнитуре подключаться к консоли Xbox и любому ПК для получения отличного звука во время игры в любимые игры. Стоит отметить, что это проводное решение и работать без подключения по проводу устройство просто не сможет. Впрочем, это достаточно доступный продукт и требовать от него возможности работать по беспроводной связи было бы странно.
Комментарии и отзывы Microsoft Xbox Stereo Headset
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