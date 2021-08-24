Microsoft представила доступную проводную гарнитуру

Разработанная с учетом максимального удобства пользователя, новая стереогарнитура Microsoft Xbox включает в себя множество элементов, которые нацелены на комфорт и позволяют играть достаточно длительное время. Гарнитура имеет легкий корпус, регулируемое оголовье, а также обновленные и очень удобные большие амбушюры. Гаджет также имеет элементы управления для регулировки громкости, а аудиоразъем 3,5 мм позволяет гарнитуре подключаться к консоли Xbox и любому ПК для получения отличного звука во время игры в любимые игры. Стоит отметить, что это проводное решение и работать без подключения по проводу устройство просто не сможет. Впрочем, это достаточно доступный продукт и требовать от него возможности работать по беспроводной связи было бы странно.