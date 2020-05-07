Microsoft представила мощный лэптоп Surface Book 3

Компания Microsoft представила свой самый мощный ноутбук. Хотя Surface Book 3 выглядит аналогично Surface Book 2, большая часть изменений находится под капотом.

Новая линейка 13,5 и 15-дюймовых моделей оснащена Core i5-1035G7 и Core i7-1065G7 соответственно. За обработку графики у 13,5-дюймовой модели отвечает Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q, а в более крупном варианте нашлось место для Quadro RTX 3000 Max-Q.Опытные пользователи смогут настроить ноутбук 32 ГБ ОЗУ и самым быстрым SSD объёмом до 2 Тбайт.

Ноутбуки комплектуется зарядным устройством на 127 Вт для 15-дюймовой модели и 102 Вт для 13,5-дюймовой модели. Время автономной работы 13,5-дюймовых и 15-дюймовых моделей составляет до 15,5 часов и 17,5 часов соответственно.

Surface Book 3 имеет один порт USB-C, два порта USB 3.0, порт Surface Connect, слот для карты SD и разъем для наушников. Также есть поддержка Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.0, фронтальных стереодинамиков и Dolby Audio Premium.

Рекомендованная цена 13,5-дюймового Surface Book 3 начинается от $ 1600 за версию Core i5-1035G7, 8 Гбайт ОЗУ, графикой Iris Plus Graphics и SSD на 256 Гбайт, а цены на 15-дюймовый вариант начинаются от $2300 за модель с Core i7-1065G7, 16 Гбайт ОЗУ, GeForce GTX 1660 Ti Max-Q и 256 ГБ SSD.