Microsoft представила ноутбук и планшет на базе Snapdragon X2

То есть по сравнению с моделями предыдущего поколения стартовые цены выросли на 100 долларов. Правда, базовые версии обоих устройств получили по 16 ГБ оперативной памяти, при этом доступны и более дорогие конфигурации, если пользователю это необходимо. Также компания заявляет о значительном приросте графической производительности при сохранении высокой автономности. По данным Microsoft, Surface Pro способен воспроизводить локальное видео до 16 часов, тогда как Surface Laptop может проработать до 20 часов. Это неплохие показатели на самом деле, особенно если посмотреть на модели конкурентов, но многих юзеров столь высокая стоимость, безусловно, отпугнёт. Всё же у Microsoft не такая большая фанатская база, как у той же Apple, что скажется на продажах.