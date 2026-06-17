Microsoft представила ноутбук и планшет на базе Snapdragon X2

Компания Microsoft официально представила новые устройства в линейках Surface Laptop и Surface Pro, которые работают на процессорах Qualcomm Snapdragon X2. Например, планшет-трансформер Surface Pro 12th Edition получил 13-дюймовый экран и доступен в версиях с 10-ядерным процессором Snapdragon X2 Plus и 12-ядерным Snapdragon X2 Elite. А вот ноутбук Surface Laptop 8th Edition предлагается с экранами диагональю 13,8 и 15 дюймов, плюс покупателям также доступны конфигурации с X2 Plus и X2 Elite. Стоимость Surface Pro начинается от 1499 долларов за версию с накопителем на 256 ГБ без учёта клавиатуры и стилуса, тогда как Surface Laptop оценён минимум в 1599 долларов и оснащается SSD объёмом 512 ГБ.

То есть по сравнению с моделями предыдущего поколения стартовые цены выросли на 100 долларов. Правда, базовые версии обоих устройств получили по 16 ГБ оперативной памяти, при этом доступны и более дорогие конфигурации, если пользователю это необходимо. Также компания заявляет о значительном приросте графической производительности при сохранении высокой автономности. По данным Microsoft, Surface Pro способен воспроизводить локальное видео до 16 часов, тогда как Surface Laptop может проработать до 20 часов. Это неплохие показатели на самом деле, особенно если посмотреть на модели конкурентов, но многих юзеров столь высокая стоимость, безусловно, отпугнёт. Всё же у Microsoft не такая большая фанатская база, как у той же Apple, что скажется на продажах.