Microsoft представила планшет Surface Go 4

Сегодня в рамках фирменного мероприятия компания Microsoft представила Surface Go 4 — новейший гаджет в формате 2-в-1, который одновременно и планшет, и ноутбук. Новый Go 4 предлагает небольшой прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением, но, по заявлению компании, гаджет обычные пользователи купить не смогут, потому что планшет специально ориентирован на бизнес. Это, безусловно, немного странное решение, потому что многим пользователям новинка тоже будет интересна. За основу производительности Surface Go 4 взят процессор Intel N200 на четыре ядра, который оказался более мощным решением, чем в прошлом году.

Компания Microsoft также отказалась от использования 4 ГБ оперативной памяти, которая была доступна в предыдущих моделях, что означает, что Surface Go 4 теперь будет доступен только с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Несмотря на то что линейка Surface Go в первую очередь ориентирована на бизнес корпоративных пользователей, встроенная память представлена только двумя объёмами — на 128 ГБ и 256 ГБ. Также планшет получил дисплей диагональю 10,5 дюйма с разрешением 1920x1280 пикселей, то есть это достаточно небольшое устройство. Но в компании отмечают, что устройство будет поддерживать работу со стилусом, предоставит внушительное время автономной работы и будет недорогим решением, но, к сожалению, большинству пользователей это ничего не даёт. Всё же хотелось бы такое доступное решение видеть и в свободном доступе.
Планшет TCL TAB 10L Gen 2 оценен всего в 110 евро …
Компания TCL пополнила ассортимент планшетов моделью TAB 10L Gen 2, которая будет стоить в Европе всего 1…
Защищенный планшет Blackview Active 8 Pro появился в продаже…
Компания Blackview дала старт продажам защищенного планшета Active 8 Pro, который первое время будет прод…
Планшет Honor X8 Pro появился в продаже…
Компания Honor дала старт китайским продажам планшета Honor X8 Pro, который оценен в 140, 155, 195 и 230 …
Объявлена дата выхода планшета Xiaomi Pad 6 Max…
Компания Xiaomi объявила, что планшет Xiaomi Pad 6 Max будет официально представлен 14 августа в Китае. Н…
Планшет Oscal Pad 15 с 8 ГБ ОЗУ оценен в $150 …
Компания Oscal пополнила ассортимент планшетов моделью Oscal Pad 15, которая в числе прочего получила 10,…
Nubia готовится к релизу геймерского планшета Red Magic Dao…
Слухи о новом планшете от nubia оказались правдой — об этом официально сообщили представители бренд ZTE. …
Планшеты Samsung Galaxy Tab S9 вышли в России…
Оператор МТС дал старт российским продажам флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S9, глобальные продаж…
Планшет Redmi Pad 2 засветился на первом фото …
Сетевые источники опубликовали первую фотографию планшета Redmi Pad 2, который засветился в базе данных к…
Обзор TCL Tab 10 FHD 3/32GB (9161G). Недорогой планшет с Full HD экраном и поддержкой LTE Обзор TCL Tab 10 FHD 3/32GB (9161G). Недорогой планшет с Full HD экраном и поддержкой LTE
Обзор Digma CITI Octa 10. Недорогой 10-дюймовый планшет для учебыОбзор Digma CITI Octa 10. Недорогой 10-дюймовый планшет для учебы
На что способен планшет Huawei MatePad Pro? Топ 5 неожиданных фишек На что способен планшет Huawei MatePad Pro? Топ 5 неожиданных фишек
Недорогой 8-дюймовый планшет с LTE и IPS. Обзор DIGMA CITI 8443E 4GНедорогой 8-дюймовый планшет с LTE и IPS. Обзор DIGMA CITI 8443E 4G
Обзор Huawei MatePad Pro 12.6 2022. Ультимативный планшет с OLED-экраном на 120 ГцОбзор Huawei MatePad Pro 12.6 2022. Ультимативный планшет с OLED-экраном на 120 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor