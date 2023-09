Microsoft представила планшет Surface Go 4

Сегодня в рамках фирменного мероприятия компания Microsoft представила Surface Go 4 — новейший гаджет в формате 2-в-1, который одновременно и планшет, и ноутбук. Новый Go 4 предлагает небольшой прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением, но, по заявлению компании, гаджет обычные пользователи купить не смогут, потому что планшет специально ориентирован на бизнес. Это, безусловно, немного странное решение, потому что многим пользователям новинка тоже будет интересна. За основу производительности Surface Go 4 взят процессор Intel N200 на четыре ядра, который оказался более мощным решением, чем в прошлом году.

Компания Microsoft также отказалась от использования 4 ГБ оперативной памяти, которая была доступна в предыдущих моделях, что означает, что Surface Go 4 теперь будет доступен только с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Несмотря на то что линейка Surface Go в первую очередь ориентирована на бизнес корпоративных пользователей, встроенная память представлена только двумя объёмами — на 128 ГБ и 256 ГБ. Также планшет получил дисплей диагональю 10,5 дюйма с разрешением 1920x1280 пикселей, то есть это достаточно небольшое устройство. Но в компании отмечают, что устройство будет поддерживать работу со стилусом, предоставит внушительное время автономной работы и будет недорогим решением, но, к сожалению, большинству пользователей это ничего не даёт. Всё же хотелось бы такое доступное решение видеть и в свободном доступе.