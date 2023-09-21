Microsoft представила планшет Surface Go 4

Компания Microsoft также отказалась от использования 4 ГБ оперативной памяти, которая была доступна в предыдущих моделях, что означает, что Surface Go 4 теперь будет доступен только с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Несмотря на то что линейка Surface Go в первую очередь ориентирована на бизнес корпоративных пользователей, встроенная память представлена только двумя объёмами — на 128 ГБ и 256 ГБ. Также планшет получил дисплей диагональю 10,5 дюйма с разрешением 1920x1280 пикселей, то есть это достаточно небольшое устройство. Но в компании отмечают, что устройство будет поддерживать работу со стилусом, предоставит внушительное время автономной работы и будет недорогим решением, но, к сожалению, большинству пользователей это ничего не даёт. Всё же хотелось бы такое доступное решение видеть и в свободном доступе.