Microsoft выпустит ноутбук Surface Laptop 4 с процессорами Intel и AMD

Microsoft планирует представить новый ноутбук Surface Laptop 4. Согласно некоторым источникам, Surface Laptop 4 будет включать конфигурации как с процессорами AMD, так и Intel. В частности включены варианты с процессорами Ryzen 5 4680U и Ryzen 7 4980U, со стороны Intel это Core i5-1145G1 и Core i7-1185G7.

Surface Laptop 4 оснастят 13- и 15-дюймовым дисплеем. Ноутбук поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти на моделях Intel и до 16 ГБ ОЗУ на моделях AMD. Что касается накопителей, максимальный объем хранилища 512 ГБ.

Microsoft представят ноутбуки Surface Laptop 4 в апреле во время своей презентации.