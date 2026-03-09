Мини-ПК ASUS NUC 16 Pro оценен в 1600 долларов

Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ПК моделью NUC 16 Pro, которая основана на 16-ядерном чипе Intel Core Ultra X7 358H с тактовой частотой до 4,8 ГГц, 12-ядерной графикой и NPU 5 с производительностью 50 TOPS.

Новинку также оснастили 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 5.0 вместимостью 1 ТБ, корпусом с габаритами 14,4:11,7:4,2 см, двумя портами USB-A 3.2 Gen 2 и одним разъемом USB-C Gen 2 на передней панели, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 и двумя HDMI 2.1 (или DisplayPort), двумя разъемами USB-A 3.2 и двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с на задней панели, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, а также системой охлаждения с двумя вентиляторами. Цена ПК на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1600 долларов.