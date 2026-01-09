Мини-ПК Ayaneo AM03 оценили в 400 долларов

Компания Ayaneo пополнила ассортимент мини-ПК моделью AM03, который базируется на 14-ядерном 20-поточном процессоре Intel Core i9-12900H с тактовой частотой до 5 ГГц и TDP от 45 Вт. Новинку также оснастили до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, двумя слотами для твердотельных накопителей, встроенным динамиком, интерфейсами USB и двумя портами RJ45. Отдельного внимания заслуживает дизайн корпуса в стиле СD-плеера. Цена Barebone-комплекта составляет 400 долларов в рамках предзаказа, а на старте продаж вырастет до 500 долларов. Конфигурация с 16/512 ГБ обойдется в 500 и 600 долларов соответственно.

