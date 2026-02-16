Мини-ПК Tecno Mega Mini M1 Lite вышел в России

Компания TECNO объявила о выпуске на российский рынок компактных ПК MEGA MINI M1 Lite AMD и MEGA MINI M1 Air, которые работают под управлением Windows 11 Home. Первая модель оснащается 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5 7535HS с тактовой частотой до 4,55 ГГц и встроенным графическим адаптером Radeon 660M, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, системой охлаждения с уровнем шума 38 дБ, LAN-портом со скоростью до 2,5 Гбит/с, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

MEGA MINI M1 Air отличается 4-ядерным чипом Intel N150 с максимальной частотой 3,6 ГГц, графикой Intel UHD Graphics, и теплопакетом 15 Вт, корпусом с размерами 100:100:39,9 мм, до 16 ГБ оперативной памяти, накопителем SATA до 1 ТБ и уровнем шума до 35 дБ. TECNO MEGA MINI M1 Lite AMD оценен в 39 тысяч рублей за базовую конфигурацию с 8/512 ГБ, а MINI M1 Air в 24 тысячи рублей за версию с 8/256 ГБ памяти.