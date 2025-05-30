Formula AIR MESH G3 обзор, тесты и сборка корпуса…

Коробка из транспортировочного картона со схематичным оформлением. комплект включает буклет по совместимости с компонентами, пакетик с винтами, и несколько силиконовых уплотнителей.
У нее волнистый рисунок и она частично решает вопрос предотвращает попадание пыли внутри. За ней находится рамка для установки трех вентиляторов типоразмера 120 мм. Для снятия нужно приложить усилие.
Еще одна направляющая с вентиляционной сеткой на верхней грани, поставить можно будет два. Эта зона сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.
На панели разъемов два USB 2.0, один USB 3.0, спаренный аудиоразъем, пара индикаторов, кнопки включения и перезагрузки.
Formula AIR MESH G3, базовая версия в этой серии, здесь в комплекте только один вентилятор и он без подсветки, предустанавливается на заднюю стенку. Пять заглушек под платы расширения и общая прижимная планка. Общая компоновка под нижнее расположение блока питания.
На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра в виде пластины зажатой уголками. Обслуживать ее будет проблематично. Есть доступ к стойке для накопителей, фиксируемой при помощи винтов. В сборках без SATA-дисков освобождаем дополнительное пространство под укладку кабелей.
Правая стенка из цельного листа стали, без дополнительных усиливающих ребер. Фиксируется накатанными винтами.
Левая частично глухая из стали и основная камера закрыта закаленным стеклом, позволяющим оценить внешний вид системы и обыграть компоненты с подсветкой.
Башенное охлаждение высотой до 165 мм или жидкостное с радиаторами 280 мм. Суммарно до семи вентиляторов типоразмеров 120 мм, два на верхних можно в типоразмере 140 мм. На внутренней стороне стойки платы три места под накопители типоразмера 2.5 дюйма. Еще два на стойке в зоне блока питания. Как итог, даже в таком компактном формате можно собрать систему с большим дисковым пространством.
Собиралась система с материнской платой mATX, башенным кулером. Сборка проходит беспроблемно. Свободный доступ ко всем компонентам в системе. Аккуратная укладка кабелей также не затруднительна.
Нагрев в корпусе с закрытыми стенками процессора Intel Core i5 13400, без добавления дополнительных корпусных вентиляторов.
Замер на максимальных оборотах при близком расположении шумомера.