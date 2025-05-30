Formula AIR MESH G3 обзор, тесты и сборка корпуса…

Линейка корпусов AIR MESH G3 от Formula V Line выполнена в типоразмере Micro-ATX и сочетает в себе производительность, компактность, выдержанный внешний вид и невысокий ценник. Представлены они в черном и белом вариантах исполнения, также есть модификации в зависимости от количества вентиляторов с ARGB-подсветкой в заводском комплекте. Рассмотрим детально базовый вариант.

Комплектация

Коробка из транспортировочного картона со схематичным оформлением. комплект включает буклет по совместимости с компонентами, пакетик с винтами, и несколько силиконовых уплотнителей.

Внешний вид

Классический корпус с выверенной формой. Выполнен из стали, стекла и пластика. лицевая сторона по исполнению напоминает динамик. Закругленная боковая рамка и металлическая сетка, занимающая основную площадь.

У нее волнистый рисунок и она частично решает вопрос предотвращает попадание пыли внутри. За ней находится рамка для установки трех вентиляторов типоразмера 120 мм. Для снятия нужно приложить усилие.

Еще одна направляющая с вентиляционной сеткой на верхней грани, поставить можно будет два. Эта зона сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.

На панели разъемов два USB 2.0, один USB 3.0, спаренный аудиоразъем, пара индикаторов, кнопки включения и перезагрузки.

Formula AIR MESH G3, базовая версия в этой серии, здесь в комплекте только один вентилятор и он без подсветки, предустанавливается на заднюю стенку. Пять заглушек под платы расширения и общая прижимная планка. Общая компоновка под нижнее расположение блока питания.

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра в виде пластины зажатой уголками. Обслуживать ее будет проблематично. Есть доступ к стойке для накопителей, фиксируемой при помощи винтов. В сборках без SATA-дисков освобождаем дополнительное пространство под укладку кабелей.

Правая стенка из цельного листа стали, без дополнительных усиливающих ребер. Фиксируется накатанными винтами.

Левая частично глухая из стали и основная камера закрыта закаленным стеклом, позволяющим оценить внешний вид системы и обыграть компоненты с подсветкой.

Внутренняя часть

Пространство в Formula AIR MESH G3 разделяют пространство на две камеры, упрощая аккуратный монтаж. В основе материнские платы типоразмеров mini-ITX и micro ATX. Этого будет достаточно для решения большей части задач, имеющихся при подборе компонентов. Графические ускорители длиной до 340 мм.

Башенное охлаждение высотой до 165 мм или жидкостное с радиаторами 280 мм. Суммарно до семи вентиляторов типоразмеров 120 мм, два на верхних можно в типоразмере 140 мм. На внутренней стороне стойки платы три места под накопители типоразмера 2.5 дюйма. Еще два на стойке в зоне блока питания. Как итог, даже в таком компактном формате можно собрать систему с большим дисковым пространством.

Сборка и тесты

Собиралась система с материнской платой mATX, башенным кулером. Сборка проходит беспроблемно. Свободный доступ ко всем компонентам в системе. Аккуратная укладка кабелей также не затруднительна.

Нагрев в корпусе с закрытыми стенками процессора Intel Core i5 13400, без добавления дополнительных корпусных вентиляторов.

Замер на максимальных оборотах при близком расположении шумомера.

Итоги

Главное преимущество Formula AIR MESH G3 заключается в невысокой стоимости этого шасси, при этом у него хорошее качество исполнения и гибкий подход к проведению сборки. Подойдет и для рабочей станции, и в качестве медиа сервера, и для игровой системы среднего уровня. Из недостатков сложности с обслуживанием фильтра под блоком питания.