Представлен крошечный ПК Minix Neo Z95

Сетевые источники сообщают о выходе мини-ПК Minix Neo Z95, который даже в своей категории выделяется размерами. Новинка получила корпус с размерами 88:88:42 мм и объемом около 300 мл. ПК также оснастили четырехъядерным процессором Intel Processor N95 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и TDP 6 Вт, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, двумя интерфейсами HDMI, разъемом DisplayPort, двумя портами RJ45 1GbE, 3,5-мм гнездом для наушников, тремя портами USB 3.2 Gen 1 и предустановленной операционной системой Windows 11. Цена компьютера составляет 405 долларов.