Представлен мини-ПК MSI AI Edge 4L на Ryzen AI Max

Компания MSI пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью AI Edge 4L, которая основана на чипах Ryzen AI Max вплоть до 16-ядерного процессора Max+ 395 в максимальной конфигурации. Новинка также оснащается до 128 ГБ оперативной памяти, 96 ГБ из которой можно использовать как подгружаемую графическую память при операциях ИИ, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, портами с возможностью вывода картинки на четыре экрана и корпусом объёмом 4 литра. По данным MSI, ПК выдает производительность 15 токенов в секунду при выполнении алгоритмов машинного обучения в системах с 120 млрд параметров при использовании локального вывода. Цены на конфигурации и дата начала продаж AI Edge 4L пока не раскрываются.