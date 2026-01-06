Обновленный ПК Dell Alienware Area-51 получил APU Ryzen 7 9850X3D

Компания Dell объявила о выпуске обновленного настольного ПК Area-51, который теперь доступен с флагманским восьмиядерным процессором AMD Ryzen 7 9850X3D c тактовой частотой до 5,6 ГГц и теплопакетом 120 Вт. Компьютер также характеризуется материнской платой на чипсете X870E, 32 или 64 ГБ оперативной памяти, слотами для трёх твердотельных накопителей, блоком питания мощностью от 850 до 1500 Вт в зависимости от конфигурации, а также дискретными графическими адаптерами NVIDIA от RTX 5070 до RTX 5090. Цены на конфигурации пока не раскрываются, но за аналогичные ПК на основе предшественника в лице Ryzen 7 9800X3D просят от 3700 долларов.