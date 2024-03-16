Мини-ПК ASUS ROG NUC оценили в 2500 евро

Один из европейских ритейлеров назвал стоимость нового поколения игрового мини-ПК ASUS ROG NUC, представленного пару месяцев назад на выставке CES 2024. Итак, конфигурация с 16-ядерным 22-поточным процессором Intel Core Ultra 9 185H, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop с TDP до 140 Вт, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 SO-DIMM со скоростью 5600 МТ/с и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ оценена в 2500 евро. Также будет версия с Core Ultra 7 155H и GeForce RTX 4060 Laptop, но её цену объявят позже.

Напомним, что компьютер также характеризуется корпусом с размерами 270:180:50 мм, объемом 2,5 л и массой 800 граммов, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6E (адаптер Intel Killer AX1690) и Bluetooth 5.3, интерфейсами USB-A и USB-C, RGB-подсветкой и эффективной системой охлаждения.